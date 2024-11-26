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Смолов о матче «Ливерпуль» – «Реал»: «Вижу мерсисайдцев фаворитами. Уж в очень хорошей форме находится команда Слота»

Федор Смолов сделал прогноз на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».

«Несмотря на то, что «Реал» сейчас явно ищет свою игру, Лига чемпионов – это их родной турнир. Здесь они всегда умеют собраться, даже в сложных ситуациях. Плюс Винисиус, который был очень близок к Золотому мячу, но остался без награды, сейчас имеет огромную мотивацию доказать всем, что он лучший.

С другой стороны, «Ливерпуль» выдает один из лучших стартов в своей истории, и это практически без раскачки с новым тренером. Команда на ходу, да и есть личные счеты с «Реалом». Четыре вылета подряд от мадридцев в Лиге чемпионов, два из которых в финалах – это серьезный повод для мерсисайдцев выйти с запредельным настроем.

Я уверен, игра будет интересной и зрелищной. Обе команды максимально мотивированы: «Ливерпуль» хочет наконец прервать неудачную серию с мадридцами, а «Реал» – обеспечить себе место в первой восьмерке.

Но все же, я вижу тут фаворитом именно мерсисайдцев. Уж в очень хорошей форме находится команда Слота», – заявил нападающий «Краснодара».

Матч состоится 27 ноября и начнется в 23:00 мск.

Ставочная вики Спортса

«Ливерпуль» – топ в АПЛ по многим пунктам. Насколько он круче лидеров из главных лиг?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’‘
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