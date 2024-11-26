«Ливерпуль» набрал 12 из 12 очков в ЛЧ. 1.96 – ни разу не проиграют на общем этапе
Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» на победу в общем этапе Лиги чемпионов.
Английский клуб набрал 12 из 12 очков и котируется явным фаворитом на победу в общем этапе ЛЧ. Со старта турнира коэффициент упал с 9.00 до 1.90.
За 1.96 можно поставить на то, что «Ливерпуль» ни разу не проиграет на общем этапе ЛЧ, 1.75 – проиграет хотя бы раз.
«Ливерпулю» на общем этапе осталось сыграть с «Реалом», «Лиллем», «Жироной» и ПСВ.
«Ливерпуль» – топ в АПЛ по многим пунктам. Насколько он круче лидеров из главных лиг?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости