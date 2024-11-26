«Ливерпуль» набрал 12 из 12 очков в ЛЧ. 1.96 – ни разу не проиграют на общем этапе

Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» на победу в общем этапе Лиги чемпионов.

Английский клуб набрал 12 из 12 очков и котируется явным фаворитом на победу в общем этапе ЛЧ. Со старта турнира коэффициент упал с 9.00 до 1.90.

За 1.96 можно поставить на то, что «Ливерпуль» ни разу не проиграет на общем этапе ЛЧ, 1.75 – проиграет хотя бы раз.

«Ливерпулю» на общем этапе осталось сыграть с «Реалом», «Лиллем», «Жироной» и ПСВ.

Ставочная вики Спортса

«Ливерпуль» – топ в АПЛ по многим пунктам. Насколько он круче лидеров из главных лиг?