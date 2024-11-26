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AUF Basketball Club – чемпионы 4 сезона Лига Ставок MEDIA BASKET

23 ноября на «ЦСКА Арене» состоялся грандиозный финал 4 сезона Лига Ставок MEDIA BASKET, в котором AUF обыграли HOOPS со счетом 61:53 и по праву завоевали титул чемпиона самого масштабного проекта в медийном баскетболе.

Финал турнира собрал 10 тысяч зрителей и стал 2-м по посещаемости за год в российском баскетболе. В двух полуфинальных матчах самая медийная команда HOOPS во главе с их легендарными основателями — баскетбольными блогерами Kolya Sick и Hey Max — сразились с ROCKET TEAM, у которой в составе участников бывший игрок NBA Тимофей Мозгов, а AUF вместе с легендой уличного баскетбола Bone Collector сыграли против команды Анны Седоковой ALIKSON TEAM.

Кроме основных игр, болельщиков ждали Playmakers Show с акробатическими данками на батутах, шоу данков от лучших данкеров в России, конкурсы снайперов, а также выступление топового российского рэп-исполнителя Масаn.

В финальной битве за трофей встретились две сильнейшие команды HOOPS и AUF. Со счетом 61:53 победу одержали AUF Basketball Club. На протяжении всего сезона они не потерпели ни одного поражения, показав себя самой мощной и стабильной командой.

Победители 4 сезона Лига Ставок MEDIA BASKET получили 3 миллиона рублей, чемпионский кубок и драгоценные перстни.

«Мы хотели сделать историю. Мы собрали игроков с разных уголков земли и соединили их в один большой организм, чтобы популяризировать лучшую игру с мячом в России. Нас захлестывают эмоции, мы до сих пор не верим, что стали чемпионами 4 сезона. Мы хотим выигрывать еще и еще, чтобы все люди вокруг знали нашу команду», – сказал cо-основатель AUF Аш 23.

«Все 4 сезона я шел к этому, чтобы красиво начать новую главу победной истории. Это тяжелый путь, и нам было очень важно правильно настроиться на финал. 4 сезон самый масштабный и сильный по составу участников, поэтому особенно приятно его выиграть. Большой респект нашим тренерам, которые сделали очень многое для нашей победы», – поделился впечатлениями со-основатель AUF Денис Бергман.

«Это был грандиозный финал и в целом четвёртый сезон. Спасибо большое всем гостям и зрителям! Именно вы мотивируете нас становиться лучше, не останавливаться на достигнутом и постоянно покорять новые вершины. Также хочу выразить благодарность нашему партнёру – Лиге Ставок – за поддержку. Друзья, в пятом сезоне вас ждёт ещё больше сюрпризов, пока не буду раскрывать все карты, но это будет незабываемо!», – поделился впечатлениями соорганизатор Лига Ставок MEDIA BASKET Севак Акопян.

«Впервые в истории турнира нам удалось собрать десятитысячную арену. Sold-out показал, что мы, действительно, влюбили аудиторию в продукт. Мы знаем, что дальше будем только увеличивать эти цифры, добавлять новые фишки и менять тренды. Большое спасибо нашим партнерам за реализацию этого проекта! Мы за него болеем, будем вместе продолжать его развивать и вести вверх», – отметил вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами.

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