«Бавария» – явный фаворит матча с «ПСЖ». На победу парижан дают кэф 5.50
«Бавария» примет «ПСЖ» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Клуб из Мюнхена, выигравший 6 матчей подряд во всех турнирах, котируется безоговорочным фаворитом встречи за 1.58.
На победу «ПСЖ», который занимает 25-е место в таблице общего этапа ЛЧ, можно поставить за 5.50. На ничью дают 4.70.
Матч состоится 26 ноября и начнется в 23:00 мск.
Матч за шахматную корону начался с сенсации. И кто теперь фаворит?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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