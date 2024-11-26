«Бавария» – явный фаворит матча с «ПСЖ». На победу парижан дают кэф 5.50

«Бавария» примет «ПСЖ» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Клуб из Мюнхена, выигравший 6 матчей подряд во всех турнирах, котируется безоговорочным фаворитом встречи за 1.58.

На победу «ПСЖ», который занимает 25-е место в таблице общего этапа ЛЧ, можно поставить за 5.50. На ничью дают 4.70.

Матч состоится 26 ноября и начнется в 23:00 мск.

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