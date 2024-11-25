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Впервые за 15 лет коэффициент на победу «Сити» над «Ливерпулем» превысил 3.00

«Ливерпуль» сыграет с «Ман Сити» в 13-м туре АПЛ.

«Сити» котируется андердогом встречи за 3.29. Это самый высокий коэффициент на победу «горожан» над «Ливерпулем» за 39 последних официальных матчей.

Последний раз коэффициент на победу «Сити» над «Ливерпулем» превышал 3.00 в 2009 году – тогда «красные» шли за 1.83, а «горожане» – за 4.50. Игра закончилась со счетом 2:2.

Матч состоится 1 декабря, начало – в 19:00 мск.

Ставочная вики Спортса

«Ливерпуль» – топ в АПЛ по многим пунктам. Насколько он круче лидеров из главных лиг?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «че поставить»
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