Угальде забил три гола в первом тайме в матче с «Локомотивом». На его хет-трик сыграл коэффициент 35.00
«Спартак» принимает в дерби «Локомотив» в 16-м туре Мир РПЛ (3:0, перерыв).
На 10-й минуте Манфред Угальде открыл счет. На 21-й он забил второй, а на 34-й оформил хет-трик. Форвард «Спартака» котировался самым вероятным автором гола в матче, а на его хет-трик можно было поставить с коэффициентом 35.00.
Угальде с 11 голами вышел на первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ, опередив Алексея Батракова (10).
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Опубликовала: Венера Кравченко
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