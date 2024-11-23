Угальде забил три гола в первом тайме в матче с «Локомотивом». На его хет-трик сыграл коэффициент 35.00

«Спартак» принимает в дерби «Локомотив» в 16-м туре Мир РПЛ (3:0, перерыв).

На 10-й минуте Манфред Угальде открыл счет. На 21-й он забил второй, а на 34-й оформил хет-трик. Форвард «Спартака» котировался самым вероятным автором гола в матче, а на его хет-трик можно было поставить с коэффициентом 35.00.

Угальде с 11 голами вышел на первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ, опередив Алексея Батракова (10).

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