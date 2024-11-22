Минское «Динамо» больше всех бьет по воротам в КХЛ. 1.44 – обыграют московское «Динамо» по броскам в створ
Минское «Динамо» встретится с московским «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Беларуси лидирует в лиге по среднему тоталу бросков в створ – в среднем по 36,5 раза за игру.
Букмекеры дают коэффициент 1.44 на то, что минское «Динамо» победит по броскам в створ в сегодняшней игре.
Матч состоится 22 ноября и начнется в 19:00 мск.
Надаль ушел, но оставил великую статистику: 112:4 и аномальные коэффициенты
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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