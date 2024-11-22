Николай Оганезов: «Почему штрафы не распространяются на казино, игровые автоматы и лотереи? С чем связана дискриминация букмекеров?»

Советник гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Николай Оганезов прокомментировал предложение депутатов Госдумы штрафовать букмекеров за прием ставок у несовершеннолетних, должников и недееспособных.

Оганезов отметил, что законопроект о штрафах касается только букмекеров и не затрагивает другие виды азартных игр, а также лотереи.

«Остается без ответа ранее заданный вопрос: почему без каких-либо штрафных санкций несовершеннолетним, недееспособным, ограниченно дееспособным и должникам по исполнительным производствам можно продолжать ставить в казино, игровых автоматах и покупать лотерейные билеты?

С чем связана дискриминация именно букмекеров – крупнейших плательщиков целевых отчислений и спонсоров российского спорта?» – сказал Оганезов.

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