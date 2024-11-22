На Гран-при в Санкт-Петербурге пройдет автограф-сессия с Елизаветой Туктамышевой

Серия Гран-при России по фигурному катанию постепенно подходит к своему завершению. Позади четыре этапа – в Магнитогорске, Казани, Красноярске и Москве. Пятый и заключительный в этом сезоне отборочный этап, получивший название «Невский лед», пройдет в Санкт-Петербурге 23 и 24 ноября.

В СК «Юбилейный» зрители смогут насладиться выступлениями фигуристов по всем четырем дисциплинам и принять участие в добрых делах. На площадке благотворительной программы ДоброFON можно будет приобрести уже знакомых с контрольных прокатов плюшевых добромишек, вырученные средства от продажи которых пойдут в санкт-петербургский благотворительный фонд «Милосердие детям».

Кроме того, особым гостем этапа в Северной столице станет чемпионка мира, Европы и России Елизавета Туктамышева. В субботу откроется Зал Славы, где будут представлены артефакты, связанные с яркими моментами карьеры Елизаветы. А в воскресенье можно будет сфотографироваться и взять автограф у именитой петербурженки, начало мероприятия в 12:30.