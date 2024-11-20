Николай Оганезов – об отчислениях букмекеров спортивным федерациям и лигам: «Одних это подтолкнет к большей маркетинговой активности, других же, возможно, приведет к стагнации»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов высказался о создании Российского спортивного фонда, который будет пополняться за счет целевых отчислений букмекеров.

По новой схеме лиги и федерации продолжат получать отчисления лишь со ставок на те соревнования, которые они организовывали. Оставшаяся сумма отчислений будет направляться в фонд.

«Что касается вопроса о том, хватит ли федерациям и лигам той части целевых отчислений, которые они получат пропорционально объему принятых ставок на события, которые проходят под их эгидой, то на этот вопрос должны отвечать представители самих этих федераций и лиг.

Одних это заставит пересмотреть свои кейсы и оптимизировать расходы, то есть подтолкнет к еще большей маркетинговой активности, других же, возможно, приведет к определенной стагнации в моменте времени. Многое зависит от уровня квалификации менеджеров федераций и лиг.

Полагаю, здесь букмекеры напрямую могут оказать попавшим в сложную ситуацию федерациям и лигам консультативную помощь в целях улучшения и популяризации их маркетинговых продуктов.

Не стоит, конечно, забывать о спонсорских и рекламных контрактах букмекеров, по своей стоимости они аналогичны общей сумме самих целевых отчислений. Уверен, оптимизированные и выверенные контракты с букмекерами не позволят федерациям и лигам оказаться в безвыходной ситуации», – заявил Оганезов.

Ставочная вики Спортса

Чемпионские гонки в топ-лигах Европы: в «Ливерпуль» и «Барсу» верят больше, чем в «Сити» и «Реал»