Овечкин впервые за 3 года возглавил гонку снайперов НХЛ. Букмекеры ждут от него 40 голов за сезон

Александр Овечкин сделал хет-трик в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:2).

Капитан «Вашингтона» забросил 13-ю шайбу в 17-м матче сезона и возглавил гонку снайперов лиги. Он делит первое место с Сэмом Райнхартом из «Флориды» (13 шайб в 18 играх) и Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона» (13 шайб в 18 играх).

В прошлый раз Овечкин возглавлял снайперскую гонку НХЛ почти 3 года назад – в январе 2022 года.

До чемпионата букмекеры оценивали результативность 39-летнего россиянина в 26-27 голов за сезон. Теперь всего за 1.85 можно поставить на то, что форвард забросит минимум 41 шайбу в этом регулярном чемпионате.

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