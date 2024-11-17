  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • В 19 из 20 последних матчей с участием Ирландии в Лиге наций было забито меньше 4-х мячей. 1.46 – тотал меньше 3,5 голов в игре с Англией
0

В 19 из 20 последних матчей с участием Ирландии в Лиге наций было забито меньше 4-х мячей. 1.46 – тотал меньше 3,5 голов в игре с Англией

Сборная Англии примет Ирландию в 6-м туре Лиги наций.

Хозяева котируются явными фаворитами за 1.24. На гостей можно поставить за 13.50, на ничью – за 6.40.

В 19 из 20 последних матчей с участием Ирландии в Лиге наций сыграл тотал меньше 3,5 голов. На в это в предстоящей игре предлагается коэффициент 1.46.

Матч пройдет 17 ноября. Начало – в 20:00 мск.

Ставочная вики Спортса

Тренерские расклады у букмекеров: Хаби вместо Пепа в «Сити», Поттер – первый на смену Постекоглу

Опубликовала: Венера Кравченко
logoСборная Англии по футболу
logoсборная Ирландии по футболу
Ставки на спорт
logoЛига наций УЕФА
Ставки на футбол
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ван Нистелрой стал фаворитом на пост тренера «Ковентри». Клуб идет 17-м в Чемпионшипе
11 минут назад
«Прыгнут на вторую запасную лицензию на Кюрасао или возьмут другую доступную на рынке». Дмитрий Сергеев – о банкротстве казино BC.Game
сегодня, 09:01
1.09 – коэффициент на победу Норвегии в матче с Казахстаном. В прошлой очной встрече команды сыграли вничью
сегодня, 08:39
BC.Game признали банкротом на Кюрасао. Казино является спонсором Cloud9
1сегодня, 08:08
У сборной Италии нет поражений в 6 матчах подряд в Лиге наций. 1.42 – не проиграют Франции
3сегодня, 07:37
Президент Бразилии поддержал запрет ставок на желтые карточки в футболе
вчера, 19:21
В Московской области поднимут налог на игорный бизнес
вчера, 18:39
ФБР обыскало дом главы Polymarket. Криптобукмекер предсказал победу Трампа на президентских выборах
вчера, 17:21
Коэффициент на чемпионство «Кливленда» обвалился с 51.00 до 15.00 с начала сезона НБА
6вчера, 15:50
Снукерист Марк Кинг дисквалифицирован на 5 лет за договорной матч
1вчера, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
Италия – Франция: бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение команде Дешама
сегодня, 07:00Друзья сайта
В Новой Зеландии планируют ужесточить регулирование игорного рынка
вчера, 16:43
Дьокереш – самый вероятный автор забитого мяча в матче Швеция – Словакия. У форварда 27 голов в 20 матчах сезона
вчера, 13:36
Наступает горячий этап – матчи на вылет 4 сезона Лига Ставок MEDIA BASKET
15 ноября, 14:58Друзья сайта
Новогоднее исполнение желаний от БК «Мелбет»
15 ноября, 14:18Друзья сайта
5.50 – Тайсон укусит Пола во время боя
215 ноября, 13:32
Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин проведут автограф-сессию на этапе Гран-при в Москве
15 ноября, 12:57Друзья сайта
7.80 – Бруней забьет хотя бы один гол в матче с Россией
115 ноября, 12:42
Арман Царукян: «Тайсон будет опасен в первых раундах, но Пол не даст ему шанса на дистанции»
515 ноября, 11:45
Игнасио Сааведра – автор БЕТСИТИ лучшего гола «Сочи» первого круга
15 ноября, 11:27Друзья сайта