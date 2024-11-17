В 19 из 20 последних матчей с участием Ирландии в Лиге наций было забито меньше 4-х мячей. 1.46 – тотал меньше 3,5 голов в игре с Англией
Сборная Англии примет Ирландию в 6-м туре Лиги наций.
Хозяева котируются явными фаворитами за 1.24. На гостей можно поставить за 13.50, на ничью – за 6.40.
В 19 из 20 последних матчей с участием Ирландии в Лиге наций сыграл тотал меньше 3,5 голов. На в это в предстоящей игре предлагается коэффициент 1.46.
Матч пройдет 17 ноября. Начало – в 20:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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