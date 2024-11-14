Миллион фрибетов на матчах сборной
Нашу сборную ждут товарищеские матчи с Брунеем и Сирией. BetBoom, на правах официального партнера сборной России по футболу разыгрывает 1 000 000 фрибетов среди своих клиентов.
Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на специальном лендинге, совершить ставки на события из матчей Россия-Бруней или Россия-Сирия на сумму от 500₽ с коэффициентом не менее 1.65. 20 ноября 2024 год BetBoom выберет 200 счастливчиков и начислит фрибеты.
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