«Лига Ставок» – первый и единственный в России букмекер с социальной сетью в мобильном приложении

Компания «Лига Ставок» создала уникальную социальную сеть для взаимодействия спортивных фанатов в мобильном приложении. Это первый и единственный проект по социализации среди букмекеров в России, где игроки могут обмениваться опытом, эмоциями и обсуждать лучшие моменты матчей в реальном времени.

Специальные чаты, в которых болельщики общаются и обсуждают пари, запустили в 2022 году. Сегодня букмекер внедрил в социальную сеть новые расширенные функции: публичный профиль, подписку на игроков и рейтинг игроков. Так, поклонники спортивных событий следуют за стратегиями мастеров, повторяют успешные ставки и советуются с кумирами, а отраслевые эксперты дают прогнозы на предстоящие матчи и делятся мнениями о турнирах.

«”Лига Ставок” несколько раз получала награду за лучшее мобильное приложение, потому что наш продукт отвечает тенденциям и потребностям клиентов. Мы хотели сделать процесс ставок более увлекательным и у нас это получилось! Теперь эмоции разделяют не только болельщики на трибунах, но и тысячи пользователей нашего приложения», – сказал вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами.

2,5 миллиона сообщений в месяц отправляют игроки в социальной сети «Лиги Ставок». Функционал платформы переводит процесс ставок на новый интеллектуальный уровень, создает массовый спортивный нетворкинг и показывает технологичность сервиса.

«Это новый формат коммуникации на рынке, который стал значимым шагом для привлечения новых пользователей в приложение и открыл им дополнительные возможности сближения с нашим продуктом. Мы сделали социальную сеть неотъемлемой частью просмотра спортивного события», – добавил вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами.