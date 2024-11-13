В Литве с 2028 года будет введен запрет на рекламу азартных игр
С 2028 года в Литве будет запрещена реклама азартных игр.
Реклама будет разрешена только в месте предоставления услуг по организации азартных игр и в изданиях для специалистов в этой сфере.
Поправки к Закону об азартных играх поддержали 73 депутата литовского парламента, один воздержался. Часть ограничений вступит в силу с июля 2025 года, а окончательный запрет – в начале 2028 года.
«Мы понимаем, что многие секторы стали зависимыми от доходов, полученных за счет игорного сектора. Но мы должны подсчитать и оценить ущерб, который нанесут общественному интересу. Однако рост числа зависимых и это показывают, что проблема будет только расти.
Переходный период до конца 2027 года – это большой компромисс, позволяющий приспособиться к новому порядку. Подобным путем шла Бельгия, которая приняла похожее регулирование. У них также предполагается переходный период до 2028 года», – сказал председатель парламентского Комитета по бюджетам и финансам Миндаугас Линге.
Отмечается, что убытки СМИ, связанные с отказом от рекламы азартных игр, частично компенсирует государство.
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