Суд в 4-й раз продлил запрет определенных действий экс-гендиректору БК «Мелбет» Ляпустину – еще на 3 месяца

Суд продлил еще на три месяца запрет определенных действий бывшему генеральному директору БК «Мелбет» Игорю Ляпустину.

«Ограничения продлены до 13 февраля 2025 года с сохранением ранее установленных запретов», – заявила пресс-секретарь Тверского районного суда Москвы Мария Освальдо.

Это уже четвертое продление запрета определенных действий Ляпустину.

В начале апреля бывший собственник БК «Мелбет» Александр Градуленко обвинил Ляпустина в хищении 90 млн рублей. Градуленко считает, что нынешний гендиректор букмекерской компании присвоил ее незаконно.

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