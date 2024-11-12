Медведев проиграл на харде 4 матча подряд. 1.90 – очередное поражение

Даниил Медведев встретится с Алексом де Минауром на Итоговом турнире ATP.

Российский теннисист проиграл 4 матча подряд на харде. Эта серия поражений стала для Медведева самой длинной на покрытии за 7 лет.

На очередное поражение россиянина на харде дают коэффициент 1.90. На победу Медведева над де Минауром можно поставить за 1.95.

Матч пройдет 12 ноября и начнется в 16:00 мск.

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