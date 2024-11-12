Алькарас сенсационно проиграл Рууду. Букмекеры сомневаются, что испанец выйдет из группы на Итоговом турнире

Карлос Алькарас уступил Касперу Рууду (1:6, 5:7) в первом туре Итогового турнира ATP.

На победу норвежского теннисиста давали коэффициент 10.00, на точный счет 2:0 – 21.00.

Букмекеры сомневаются, что Алькарас выйдет из группы на Итоговом турнире. За 1.60 можно поставить на то, что испанец не сможет пробиться в плей-офф.

Победа Алькараса на турнире поднялась до 6.00.

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