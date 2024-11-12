Квадрупл «Ливерпуля» стал вероятнее в 7,5 раз с начала сезона
Букмекеры оценили вероятность того, что «Ливерпуль» выиграет все титулы в сезоне-2024/25.
До начала сезона на квадрупл команды Арне Слота – победу в АПЛ, Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке английской лиги – давали коэффициент 1501.00.
Спустя три месяца коэффициент на четыре титула «Ливерпуля» в сезоне упал в 7,5 раз – до 201.00.
«Красные» выиграли все четыре матча на общем этапе ЛЧ и лидируют в АПЛ с 5-очковым отрывом от второго места.
Непобедимые клубы топ-5 лиг в этом сезоне. Список без «Барселоны», «Байера» и «Ман Сити»
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «че поставить»
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