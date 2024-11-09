Автор канала Breakeven’s Кирилл Бельский сделал прогноз на матч 11-го тура АПЛ «Челси» – «Арсенал».

«Лондонское дерби прямо перед последним международным перерывом в этом году!

Пока Мареске не удалось одолеть соперника из топ-3 прошлого сезона: уступили «Ливерпулю» (1:2) и «Манчестер Сити» (0:2). Примечательно, что в АПЛ с середины февраля «Челси» проиграл всего три матча, как раз командам из первой тройки: в апреле на «Эмирейтс» «синие» сгорели 0:5 при Почеттино.

В матче этого тура многое решит то, кто будет готов у «Арсенала». По словам инсайдеров, Райс готов играть даже со сломанным пальцем. Однако Артета на пресс-конференции не был так уверен, что Деклан выйдет в воскресенье. Под вопросом выход в старте и Мартина Эдегора, только-только вернувшегося в состав и отыгравшего всего пять минут против «Интера».

«Арсенал» остается фаворитом этого матча – победа гостей идет за 2.60 . Артета все еще не проигрывал на «Стэмфорд Бридж» в своей тренерской карьере, а «Челси» за последние девять встреч чемпионата смог одолеть «Арсенал» всего лишь однажды. Да и то на «Эмирейтс».

Много голов снова не ждем: ТМ 2.5 за 2.17 смотрится логично, пусть и рискованно, поскольку в дерби бывает всякое. Забьют ли при этом обе команды? Допускаю подобное — это событие котируется в 1.60 . К какому счету это подводит нас? Ну конечно к 1:1. За 6.10 можно рискнуть и поставить на точный счет. Ну а я, конечно, патриотично заряжу на «Челси» за 2.75 !» – заявил Бельский.

Матч пройдет 10 ноября и начнется в 19:30 мск.

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