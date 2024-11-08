Эмери против «Ливерпуля» – одни мучения. Единственная победа – в 2016 году

«Ливерпуль» примет «Астон Виллу» в 11-м туре АПЛ. В богатой истории поединков этих команд спрятался небольшой эпизод личного противостояния Унаи Эмери с «Ливерпулем».

Испанский тренер играл против мерсисайдцев «Севильей», «Арсеналом», «Вильярреалом» и «Астон Виллой». В АПЛ, Кубке английской лиги, финале Лиге Европы и полуфинале Лиги чемпионов. Результат – всего одна победа.

Единственный успех – в финале Лиги Европы

Первая встреча произошла в 2016 году. К тому времени Эмери успел поработать в «Спартаке» и дважды с «Севильей» выиграть Лигу Европы. В финале сезона-2015/16 третий трофей подряд могла отобрать мощная банда Юргена Клоппа. Букмекеры верили в это и на титул «Ливерпуля» давали 1.75 против 2.10 у соперника.

Казалось, что так и будет. Красные сильно провели первый тайм – открыли счет, могли забивать больше, но в итоге ушли на перерыв, ведя только 1:0. Преимущество испарилось на старте второго тайма – «Севилья» сделала 1:1. А героем финала оказался Кевин Гамейро (помните такого?), оформивший дубль. Так Эмери стал первым тренером в истории, выигравшим один еврокубковый турнир три раза подряд.

Лучшая статистика Эмери против «Ливерпуля» – с «Астон Виллой»

После победного финала ЛЕ испанский тренер виделся с мерсисайдцами 10 раз. По 4 игры во главе «Арсенала» и «Астоны Виллы», еще 2 матча – с «Вильярреалом». Результат: 3 ничьих и 7 поражений.

За этот период наибольшее сопротивление «Ливерпулю» Эмери оказал с «Виллой» – 1:1 на «Энфилде» в сезоне-2022/23 и 3:3 дома этой весной. Оба матча пришлись на предпоследние туры. Однако красные не претендовали на чемпионство, так что результаты ни на что не повлияли.

Эмери выбивал «Ювентус» и «Баварию», но вылетал от «Ливерпуля» в ЛЧ

Самый маленький кэф на клуб Эмери против «Ливерпуля» был в 2018 году – 3.38 у «Арсенала». Тогда «канониры» вырвали ничью – 1:1. А дороже всего оценивался «Вильярреал» в ЛЧ-2021/22 – целых 10.42. В том сезоне парни Эмери выдали сенсацию – дошли до полуфинала, выбив «Ювентус» и «Баварию». А в финал их не пустил «Ливерпуль».

Очевидно, что и «Астон Вилла» Эмери ни разу не котировалась фаворитом против мерсисайдцев. Более того, сейчас на «вилланов» выставлен самый высокий кэф против красных при испанском тренере – 6.80. Кажется, победа в финале ЛЕ-2015/16 еще долго будет единственной в противостоянии Эмери и «Ливерпуля».

Ставочная вики Спортса

«Краснодар» идет к рекорду: осталось три победы, «Спартак» – финальный босс

Фото: Gettyimages.ru /Michael Steele, Laurence Griffiths