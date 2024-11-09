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«Ман Сити» впервые с 2018-го проиграл 3 матча подряд. 4.30 – серия продлится с «Брайтоном»

«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Брайтоном» в 11-м туре АПЛ.

«Горожане» котируются фаворитами за 1.80. Ничья оценивается в 4.20. Коэффициент на победу «Брайтона» упал с 5.10 до 4.30 – «Ман Сити» впервые с 2018-го проиграл 3 матча подряд. 

Букмекеры считают, что игра получится результативной: тотал больше 2,5 голов идет за 1.55, на тотал меньше 2,5 предлагается 2.45.

Матч пройдет 9 ноября. Начало – в 20:30 мск.

Ставочная вики Спортса

Эмери против «Ливерпуля» – одни мучения. Единственная победа – в 2016 году

Опубликовала: Венера Кравченко
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