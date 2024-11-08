  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Прибыль ЕЦУПИСа выросла на 61% за год. 43,8 млрд рублей – комиссионные доходы за 9 месяцев 2024-го
0

Прибыль ЕЦУПИСа выросла на 61% за год. 43,8 млрд рублей – комиссионные доходы за 9 месяцев 2024-го

Единый центр учета переводов ставок по итогам 9 месяцев 2024 года получил прибыль в размере 23,2 млрд рублей, сообщает Банк России.

В годовом выражении прибыль компании увеличилась на 61%.

ЕЦУПИС получает комиссию от букмекеров за вводы и выводы с аккаунтов своих клиентов. За 9 месяцев 2024 года комиссионный доход оператора составил 43,8 млрд рублей, что на 37% больше, чем годом ранее.

Сотрудничество с ЕЦУПИС – одно из основных требований для букмекерских компаний, легально ведущих свою деятельность в России. К организации подключены все лицензированные в РФ букмекеры.

«Комиссионные доходы компании идут вслед за онлайн-сегментом букмекерского рынка, демонстрирующим высокие темпы последние несколько лет.

Процентные доходы ускорились как за счет стремительного роста ключевой ставки в 2024 году, так и за счет объема свободной ликвидности компании, которая растет вместе с бизнесом.

А превышение темпов роста чистой прибыли над темпами роста доходности свидетельствует о высокой операционной эффективности компании и фокусе на контроле расходов», — заявил заместитель председателя правления ЕЦУПИСа Александр Колмыков.

Ставочная вики Спортса

«Хоффенхайм» привычно безумен: спасся при 4% вероятности, в третий раз именно против «Лиона» отыгрался на 90+

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
Индустрия
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Форварда «Фламенго» Энрике подозревают в намеренном получении желтых карточек. Экс-игроку сборной Бразилии грозит от 2 до 6 лет тюрьмы
36 минут назад
Коэффициент на победу «Ливерпуля» в общем этапе ЛЧ обвалился с 10.75 до 1.90. На «Реал» можно поставить за 100.00
2сегодня, 13:32
«Олимпиакос» выиграл первую половину в каждом матче сезона Евролиги. 2.52 – продление тренда
сегодня, 12:50
Хакеры слили в сеть базу данных 1win со 100 млн пользователей
сегодня, 11:56
В Турции будут штрафовать клубы и лишать очков за рекламу нелегальных букмекеров
сегодня, 11:43
«Челси» выиграет Лигу конференций – букмекеры уверены. У лондонцев 3 победы в турнире с общим счетом 16:3
1сегодня, 10:36
1.39 – Илон Маск получит должность в правительстве США после инаугурации Трампа
сегодня, 09:49
«Челси» разгромил армянский «Ноа» – 8:0. На фору (-7) давали коэффициент 26.00
сегодня, 08:55
«Хоффенхайм» спасся от поражения с «Лионом» на 96-й минуте. В лайве на ничью давали 23.00
1сегодня, 07:42
Синнер – фаворит Итогового турнира ATP. Алькарас – 2-й у букмекеров, Медведев – только 4-й
вчера, 14:48
Ко всем новостям
Последние новости
91 детская футбольная команда получила инвентарь в рамках акции «Путь регионов» FONBET Кубка России
сегодня, 12:28Реклама
Алексей Ягудин станет гостем красноярского этапа Гран-при по фигурному катанию
сегодня, 11:14Реклама
Участники акции Лиги Ставок угадали исход выборов в США-2024 и выиграли 300 тысяч рублей
вчера, 14:22Реклама
Итоги Международной матчевой встречи по боксу: победитель, награждение и интерактив от БК “Мелбет”
вчера, 12:25Реклама
BetBoom объявляет о старте акции «Спортивный марафон» с призовым фрибет-фондом 6 000 000!
вчера, 10:54Реклама
Картина с Ильей Авербухом выставлена на благотворительном аукционе
вчера, 08:32Реклама
Ретро-матч Лига Ставок Лига Легенд памяти Фёдора Черенкова пройдёт 13 ноября в Москве
6 ноября, 19:55Реклама
«Интер» – «Арсенал»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита матча ЛЧ
6 ноября, 09:59Реклама
BetBoom Dacha: турнир и уникальное комьюнити для фанатов Dota 2 в пабстомпе в самом сердце Москвы
6 ноября, 08:31Реклама
«Реал» – «Милан»: бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение мадридцам
5 ноября, 11:09Реклама