Прибыль ЕЦУПИСа выросла на 61% за год. 43,8 млрд рублей – комиссионные доходы за 9 месяцев 2024-го

Единый центр учета переводов ставок по итогам 9 месяцев 2024 года получил прибыль в размере 23,2 млрд рублей, сообщает Банк России.

В годовом выражении прибыль компании увеличилась на 61%.

ЕЦУПИС получает комиссию от букмекеров за вводы и выводы с аккаунтов своих клиентов. За 9 месяцев 2024 года комиссионный доход оператора составил 43,8 млрд рублей, что на 37% больше, чем годом ранее.

Сотрудничество с ЕЦУПИС – одно из основных требований для букмекерских компаний, легально ведущих свою деятельность в России. К организации подключены все лицензированные в РФ букмекеры.

«Комиссионные доходы компании идут вслед за онлайн-сегментом букмекерского рынка, демонстрирующим высокие темпы последние несколько лет.

Процентные доходы ускорились как за счет стремительного роста ключевой ставки в 2024 году, так и за счет объема свободной ликвидности компании, которая растет вместе с бизнесом.

А превышение темпов роста чистой прибыли над темпами роста доходности свидетельствует о высокой операционной эффективности компании и фокусе на контроле расходов», — заявил заместитель председателя правления ЕЦУПИСа Александр Колмыков.

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