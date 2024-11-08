  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • 91 детская футбольная команда получила инвентарь в рамках акции «Путь регионов» FONBET Кубка России
Реклама
0

91 детская футбольная команда получила инвентарь в рамках акции «Путь регионов» FONBET Кубка России

В сезоне 2024/25 FONBET Кубка России благотворительная программа ДоброFON начала оказывать помощь детским командам из разных уголков России. 

Главная особенность акции «Путь регионов» в том, что клубы самостоятельно выбирали наиболее нуждающиеся школы для оказания адресной помощи. Претендовали абсолютно любые команды: от классической ДЮСШ до команды детского дома-интерната. И чем дальше клуб-участник FONBET Кубка России проходил по сетке турнира, тем больше поддержки от благотворительной компании получал выбранный адресат.

С 30 июля команды Пути регионов стартовали в турнире на стадии 1/256 финала. До заключительного шестого раунда дошли 8 клубов: это ФК «Тюмень» (Тюмень), «Шинник» (Ярославль), ФК «Сочи» (Сочи), «Урал» (Екатеринбург), «Амкар» (Пермь), «Чайка» (Песчанокопское), «Балтика» (Калининград) и «Спартак» (Кострома). Детские команды из этих регионов получили самую большую помощь.

Помимо профессиональных клубов, в Пути регионов выступали медиа-команды. 2DROTS смогли пройти во второй раунд и обеспечили новыми мячами и инвентарем – Школу футбола для детей с синдромом дауна. Благодаря проходу во второй раунд медиа-команды Broke Boys – мячи и инвентарь получила спортивная школа «Одинцово». «Амкал» прошел до четвертого раунда и добавил к мячам и инвентарю – новый комплект формы и ремонт инфраструктуры. Эту помощь получил спортивный клуб «Сокол».

Всего за время благотворительной акции «Путь регионов» 39 детских команд получили комплекты мячей, 32 адресата получили мячи и спортивный инвентарь, 11 команд к мячам и инвентарю – добавили новые комплекты формы. Но мячами, инвентарем и формой помощь не ограничивается. Семи детским командам помогут построить или отремонтировать спортивные площадки.

Главный и самый большой пакет помощи получили два адресата: это детская команда «Турбо» из Перми – благодаря проходу «Амкара» до 6 раунда Пути регионов и костромская спортивная школа имени Г.А. Ярцева – благодаря местному клубу «Спартак Кострома». Детские команды из Перми и Костромы получат комплекты мячей, инвентаря, формы, отремонтированную спортплощадку и поездку на Суперфинал FONBET Кубка России, который состоится летом в Москве! 

Ставки на спорт
Фонбет
натив
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Прибыль ЕЦУПИСа выросла на 61% за год. 43,8 млрд рублей – комиссионные доходы за 9 месяцев 2024-го
1 минуту назад
Коэффициент на победу «Ливерпуля» в общем этапе ЛЧ обвалился с 10.75 до 1.90. На «Реал» можно поставить за 100.00
130 минут назад
«Олимпиакос» выиграл первую половину в каждом матче сезона Евролиги. 2.52 – продление тренда
сегодня, 12:50
Хакеры слили в сеть базу данных 1win со 100 млн пользователей
сегодня, 11:56
В Турции будут штрафовать клубы и лишать очков за рекламу нелегальных букмекеров
сегодня, 11:43
«Челси» выиграет Лигу конференций – букмекеры уверены. У лондонцев 3 победы в турнире с общим счетом 16:3
1сегодня, 10:36
1.39 – Илон Маск получит должность в правительстве США после инаугурации Трампа
сегодня, 09:49
«Челси» разгромил армянский «Ноа» – 8:0. На фору (-7) давали коэффициент 26.00
сегодня, 08:55
«Хоффенхайм» спасся от поражения с «Лионом» на 96-й минуте. В лайве на ничью давали 23.00
1сегодня, 07:42
Синнер – фаворит Итогового турнира ATP. Алькарас – 2-й у букмекеров, Медведев – только 4-й
вчера, 14:48
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Ягудин станет гостем красноярского этапа Гран-при по фигурному катанию
сегодня, 11:14Реклама
Участники акции Лиги Ставок угадали исход выборов в США-2024 и выиграли 300 тысяч рублей
вчера, 14:22Реклама
Итоги Международной матчевой встречи по боксу: победитель, награждение и интерактив от БК “Мелбет”
вчера, 12:25Реклама
BetBoom объявляет о старте акции «Спортивный марафон» с призовым фрибет-фондом 6 000 000!
вчера, 10:54Реклама
Картина с Ильей Авербухом выставлена на благотворительном аукционе
вчера, 08:32Реклама
Ретро-матч Лига Ставок Лига Легенд памяти Фёдора Черенкова пройдёт 13 ноября в Москве
6 ноября, 19:55Реклама
«Интер» – «Арсенал»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита матча ЛЧ
6 ноября, 09:59Реклама
BetBoom Dacha: турнир и уникальное комьюнити для фанатов Dota 2 в пабстомпе в самом сердце Москвы
6 ноября, 08:31Реклама
«Реал» – «Милан»: бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение мадридцам
5 ноября, 11:09Реклама
«Ливерпуль» – «Байер»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы мерсисайдцев продлить победную серию в ЛЧ
5 ноября, 11:02Реклама