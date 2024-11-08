91 детская футбольная команда получила инвентарь в рамках акции «Путь регионов» FONBET Кубка России

В сезоне 2024/25 FONBET Кубка России благотворительная программа ДоброFON начала оказывать помощь детским командам из разных уголков России.

Главная особенность акции «Путь регионов» в том, что клубы самостоятельно выбирали наиболее нуждающиеся школы для оказания адресной помощи. Претендовали абсолютно любые команды: от классической ДЮСШ до команды детского дома-интерната. И чем дальше клуб-участник FONBET Кубка России проходил по сетке турнира, тем больше поддержки от благотворительной компании получал выбранный адресат.

С 30 июля команды Пути регионов стартовали в турнире на стадии 1/256 финала. До заключительного шестого раунда дошли 8 клубов: это ФК «Тюмень» (Тюмень), «Шинник» (Ярославль), ФК «Сочи» (Сочи), «Урал» (Екатеринбург), «Амкар» (Пермь), «Чайка» (Песчанокопское), «Балтика» (Калининград) и «Спартак» (Кострома). Детские команды из этих регионов получили самую большую помощь.

Помимо профессиональных клубов, в Пути регионов выступали медиа-команды. 2DROTS смогли пройти во второй раунд и обеспечили новыми мячами и инвентарем – Школу футбола для детей с синдромом дауна. Благодаря проходу во второй раунд медиа-команды Broke Boys – мячи и инвентарь получила спортивная школа «Одинцово». «Амкал» прошел до четвертого раунда и добавил к мячам и инвентарю – новый комплект формы и ремонт инфраструктуры. Эту помощь получил спортивный клуб «Сокол».

Всего за время благотворительной акции «Путь регионов» 39 детских команд получили комплекты мячей, 32 адресата получили мячи и спортивный инвентарь, 11 команд к мячам и инвентарю – добавили новые комплекты формы. Но мячами, инвентарем и формой помощь не ограничивается. Семи детским командам помогут построить или отремонтировать спортивные площадки.

Главный и самый большой пакет помощи получили два адресата: это детская команда «Турбо» из Перми – благодаря проходу «Амкара» до 6 раунда Пути регионов и костромская спортивная школа имени Г.А. Ярцева – благодаря местному клубу «Спартак Кострома». Детские команды из Перми и Костромы получат комплекты мячей, инвентаря, формы, отремонтированную спортплощадку и поездку на Суперфинал FONBET Кубка России, который состоится летом в Москве!