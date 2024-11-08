«Челси» разгромил армянский «Ноа» – 8:0. На фору (-7) давали коэффициент 26.00
«Челси» победил армянский «Ноа» (8:0) в 3-м туре общего этапа Лиги конференций.
Букмекеры были уверены в победе английского клуба – коэффициент на успех лондонцев составлял 1.06.
На победу «Челси» с форой (-7) давали коэффициент 26.00. На тотал больше 7,5 голов можно было поставить за 17.00.
«Челси» забил 8 голов в ЛК: несмотря на слабость «Ноа», зашли всего 4% на фору и 6% на тотал
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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