«Челси» забил 8 голов в ЛК: несмотря на слабость «Ноа», зашли всего 4% на фору и 6% на тотал

На счет 8:0 вообще давали не более процента.

«Челси» развлекался в Лиге конференций с армянским клубом «Ноа» – так результативно, что оправдал крупные тоталы, забив шесть голов еще в первом тайме. И выиграл 8:0.

Шесть до перерыва, всего – восемь. А стандартный тотал шел с 88% вероятности

Перед игрой мы обращали внимание на гигантский коэффициент на победу армян – сначала он был 38.00, а потом вообще вырос до 48.00. «Челси» выставил сильный состав, поместив в старт Акселя Дисаси, Энцо Фернандеса, Михаила Мудрика, Жоау Феликса и Кристофера Нкунку. Стало ясно, что разгрома не избежать.

Но вышло еще внушительнее. Тосин Адарабийо, Марк Гиу вместе с Дисаси и Феликсом уже к середине первого тайма сделали 4:0 после трех ассистов Энцо. К перерыву по голу добавили Мудрик и Феликс. 6:0 – неужели доведут до десятки? Не стали – Нкунку просто оформил дубль во втором тайме.

Стандартные ТБ2,5 пробились очень быстро, но это было всем понятно, так что и коэффициент этому тоталу давали мизерный (1.14), процент вероятности был целых 88%. Поприличнее тоталы начинались от ТБ4 (за 1.69) – его «Челси» легко пробил еще в первом тайме.

Сыгравшие высокие коэффициенты – были ли они большими с таким счетом?

Стандартно – если счет большой, то интересно узнать, насколько прошли большие тоталы и форы, какие были максимальными.

● Фора -7 зашла. Располагалась на уровне 26.00 – и все получилось. Это всего 4% вероятности. Прилично!

● Тотал больше 7,5 голов сыграл. Шел примерно от 15.00 до 17.00, то есть 6-7% – и сработал. Тоже недурно.

● Счет 8:0 котировался от 41.00 до целых 76.00. То есть при всей силе «Челси» на такой результат давали не более 1-2%. Внушительно, но едва ли кто-то настолько рисковал.

Неплохие коэффициенты были бы при пяти безответных голах, но преимущество в восемь мячей все-таки открыло путь к крупным цифрам.

* * *

«Челси» и без Коула Палмера вовсю развлекается в ЛК – за три матча забил уже 16 голов, ранее были 4:2 над «Гентом» и 4:1 над «Панатинаикосом». Дальше – выезды к «Хайденхайму» и «Астане», затем домашний матч еще под один гигантский счет – против «Шэмрок Роверс».

Конечно, «Челси» легко выйдет в плей-офф и при жребии без неожиданностей из топ-5 наверняка дойдет до решающего матча. Перед стартом букмекеры давали на выход «Челси» в финал 53% (1.90), а на победу в турнире – 36% (2.80). После этого тура цифры, возможно, скорректируются еще больше в пользу англичан.

Ставочная вики Спортса

Фото: IMAGO/Paul Terry/Global Look Press