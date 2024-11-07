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Итоги Международной матчевой встречи по боксу: победитель, награждение и интерактив от БК “Мелбет”

В субботу, 2 ноября, на «ВТБ Арене» состоялся захватывающий международный боксерский турнир, где сборная «Динамо» встретилась со сборной мира. Соревнования проходили в семи олимпийских весовых категориях, с динамичными боями по три раунда в каждом поединке. 

Сборная «Динамо» продемонстрировала высший класс и боевой дух, одержав решительную победу над сборной мира со счетом 6:1! Бойцы «Динамо» проявили высокий уровень мастерства и профессиональной подготовки, подтвердив свою репутацию одной из сильнейших команд мира.

БК «Мелбет», выступившая генеральным партнером мероприятия, подготовила для гостей приятный сюрприз. В зоне «Мелбет» присутствовал известный боксер Владимир Мышев, который продемонстрировал некоторые боксерские приемы и поделился секретами мастерства с болельщиками. Все желающие вместе с приглашенным гостем измерили силу удара на игровом силомере и получили сувениры от БК «Мелбет» бутылки-термосы, монетки для принятия решений и настольные игры.

Также стоит отметить присутствие на матче владельца букмекерской компании “Мелбет” Ляпустина Игоря Витальевича. Он с энтузиазмом следил за каждым боем и по окончании всех поединков вручил награды спортсменам и тренерам из сборной мира.

Международная матчевая встреча по боксу – яркий пример того, как спорт объединяет людей и заряжает яркими эмоциями.  БК «Мелбет» уверена, что поддержка спорта – это инвестиция в успех и процветание как отдельных спортсменов, так и спортивной индустрии в целом.

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