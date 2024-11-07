Коэффициент на победу «Ливерпуля» в общем этапе ЛЧ обвалился с 10.75 до 1.90. На «Реал» можно поставить за 100.00

«Ливерпуль» котируется фаворитом на победу в общем этапе Лиги чемпионов.

Перед стартом турнира «Ливерпуль» шел 6-м у букмекеров с коэффициентом 10.75. После 4-го тура коэффициент на победу в общем этапе упал почти 6 раз – до 1.90.

На открытии линии фаворитом у букмекеров за 4.00 котировался «Ман Сити». Сейчас на команду Пепа Гвардиолы принимают ставки с коэффициентом 20.00.

Коэффициент на победу «Баварии» вырос почти в 8 раз (9.25 – 70.00), на «Реал» – более чем в 16 (6.00 – 100.00).

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