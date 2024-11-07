Коэффициент на победу «Ливерпуля» в общем этапе ЛЧ обвалился с 10.75 до 1.90. На «Реал» можно поставить за 100.00
«Ливерпуль» котируется фаворитом на победу в общем этапе Лиги чемпионов.
Перед стартом турнира «Ливерпуль» шел 6-м у букмекеров с коэффициентом 10.75. После 4-го тура коэффициент на победу в общем этапе упал почти 6 раз – до 1.90.
На открытии линии фаворитом у букмекеров за 4.00 котировался «Ман Сити». Сейчас на команду Пепа Гвардиолы принимают ставки с коэффициентом 20.00.
Коэффициент на победу «Баварии» вырос почти в 8 раз (9.25 – 70.00), на «Реал» – более чем в 16 (6.00 – 100.00).
Прошли пол-этапа ЛЧ: фавориты все еще «Сити» и «Реал», шансы «ПСЖ» упали, Мбаппе – не в топе бомбардиров
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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