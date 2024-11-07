Прошли пол-этапа ЛЧ: фавориты все еще «Сити» и «Реал», шансы «ПСЖ» упали, Мбаппе – не в топе бомбардиров

Изучаем дальнейшие прогнозы.

В Лиге чемпионов завершилась половина основного этапа – и это четыре тура, а не три, как было раньше. Изучили реакцию букмекеров на эти результаты, есть интересные факты.

Но для начала – вот таблица по итогам четырех туров.

Как она влияет на дальнейшие расклады?

Фавориты те же, но их компания уплотнилась

Сравниваем коэффициенты на победу в ЛЧ до старта основного этапа и по итогам его четырех туров:

«Ман Сити» и «Реал», несмотря на далеко не идеальные результаты, остаются двумя главными фаворитами ЛЧ. Но «Барса» и «Ливерпуль» подтянулись близко. В пятерке числится «Арсенал». В общем, из пяти главных фаворитов – три английских, так было и раньше.

Резких скачков пока еще мало, но взлет «Спортинга» с сотни до 40.00 – заметен. «Монако» хоть и идет третьим, но его итоговый коэффициент стал даже больше – 100.00 против 80.00 перед стартом. У «Бреста» – неожиданного гостя в четверке – падение коэффициента в пределах нормы (150.00 после 200.00).

В котировках на победителя основного этапа – полный крах главных фаворитов

Следующая таблица уже интереснее. Здесь коэффициенты на победу на этапе по итогам восьми туров – приведены до старта и после четырех матчей.

Достаточно просто посмотреть на ту четверку, которая считалась фаворитом перед стартом. В три раза взлетел коэффициент на «Арсенал», в пять – на «Сити», в 7,5 – на «Баварию», а на «Реал» – вообще более чем в 16.

Наибольшее впечатление на букмекеров произвел «Спортинг», взлет «Бреста», наконец, виден, «Монако», «Ливерпуль» и «Вилла» тоже получили куда более интересные цифры.

И все же кого-то не хватает, правда? Почти в 15 раз случилось обрушение коэффициента у «Атлетико» – теперь 250.00, а не стартовые 17.00. Но еще круче – завал у «ПСЖ» вообще в 57 раз! У него стало 1000.00 вместо 17.50. Это объяснимо – «Атлетико» на границе зоны стыков, а «ПСЖ» пока вообще идет на вылет из еврокубков.

А вот так выглядят расклады Опты по вероятности в процентах: первая колонка – стыковые матчи, вторая – 1/8 финала, далее – четвертьфинал, полуфинал, финал и итоговая победа.

Тоже любопытно, тройка фаворитов – «Сити», «Ливерпуль» и «Интер». А у «Спортинга» с «Реалом» одинаковые шансы на победу.

Новые имена в раскладах на бомбардира и уже есть новый фаворит

Эрлинг Холанд – Килиан Мбаппе – Харри Кейн: такая была тройка перед стартом, остальные отставали значительно. Сейчас их осталось двое, Мбаппе пока что укатился ниже.

Кто забивает – тот и в топе, за Мбаппе и Салаха, пожалуй, больше говорит их репутация. Приветствуем Виктора Дьекереша и Рафинью в элитной компании – коэффициенты на них перед стартом найти непросто (если у вас сохранились – поделитесь, пожалуйста, с нами). Серу Гирасси с тремя голами еще после двух туров – тоже здесь по праву.

Кому сколько очков нужно для плей-офф – данные скорректировались

Перед стартом основного этапа Football Meets Data провел более 10 тысяч его симуляций. И получил вывод: для топ-8 нужно набрать минимум 15 очков, для стыков с 9-24 мест – минимум 9. Сейчас он же подсчитывает, что для топ-8 понадобится 16 очков, для стыков – 10.

Несколько выводов:

● «Ливерпулю» нужно четыре очка в оставшихся четырех играх, чтобы забить место в 1/8-й. Играть осталось с «Реалом», «Жироной», «Лиллем» и «ПСВ».

● Можно сказать, что пять команд уже обеспечили себе стыки – «Ливерпуль», «Спортинг», «Монако», «Брест» и «Интер», у них по 10 очков. На пути к этому «Барселона», «Боруссия» и «Астон Вилла» – у них по 9.

● Если 16 очков – это минимум для топ-8, то «Сити», «Ювентусу» и «Арсеналу» надо выиграть три матча из четырех. Но календари не такие уж и легкие. У «Сити» впереди «Фейеноорд», «Юве», «ПСЖ» и «Брюгге», у «Ювентуса» – «Астон Вилла», «Сити», «Брюгге» и «Бенфика», а у «Арсенала» – «Спортинг», «Монако», «Динамо» и «Жирона».

● «Баварии» с «Реалом» вообще желательно выиграть все в оставшихся матчах. Насколько это возможно? Впереди у «Баварии» «ПСЖ», «Шахтер», «Фейеноорд» и «Слован», а у «Реала» – «Ливерпуль», «Аталанта», «Ред Булл» и «Брест».

● А у «ПСЖ» совсем мрачно – только четыре очка. Как минимум в двух матчах надо победить для стыков, во всех четырех – для топ-8. Календарь этому как-то не способствует: «Бавария», «Ред Булл», «Ман Сити», «Штутгарт».

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Следующий тур пройдет 26-27 ноября. Из топовых матчей – «Бавария» – «ПСЖ» и «Ливерпуль» – «Реал», также интересны «Барселона» – «Брест», «Интер» – «Лейпциг», «Спортинг» – «Арсенал» и «Астон Вилла» – «Ювентус».

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages.ru /Angel Martinez