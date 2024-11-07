Овечкин забил в пятом матче подряд. 1.20 – забросит еще 34 шайбы в НХЛ и побьет рекорд Гретцки

Александр Овечкин забил победный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» – «Нэшвилл» (3:2).

Нападающий отличился в пятой встрече подряд. В 12 играх текущего сезона Овечкин набрал 16 (8+8) очков.

39-летний россиян забросил 861-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему осталось 34 шайбы, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в истории лиги.

Букмекер «Тенниси» обвалил коэффициент на падение рекорда до 1.20. За 4.00 можно поставить на то, что рекорд Гретцки не падет.

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