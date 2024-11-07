Овечкин забил в пятом матче подряд. 1.20 – забросит еще 34 шайбы в НХЛ и побьет рекорд Гретцки
Александр Овечкин забил победный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» – «Нэшвилл» (3:2).
Нападающий отличился в пятой встрече подряд. В 12 играх текущего сезона Овечкин набрал 16 (8+8) очков.
39-летний россиян забросил 861-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему осталось 34 шайбы, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в истории лиги.
Букмекер «Тенниси» обвалил коэффициент на падение рекорда до 1.20. За 4.00 можно поставить на то, что рекорд Гретцки не падет.
Овечкин напугал букмекеров: теперь ждут больше 30 голов, 35 передач, вероятность рекорда повысилась
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости