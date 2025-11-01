«Зенит» – явный фаворит матча с «Локомотивом». Петербуржцы 2,5 года не побеждают «железнодорожников»

«Зенит» примет «Локомотив» в 14-м туре Мир РПЛ.

«Зенит» – явный фаворит встречи с коэффициентом 1.57. Шансы «Локомотива», у которого 0 поражений в этом сезоне РПЛ, оцениваются в 6.00. Ничья идет за 4.60.

«Железнодорожники» не проигрывают петербуржцам 4 матча подряд (2 победы и 2 ничьих). Последний раз «Зенит» победил в очной встрече в апреле 2023-го (2:1).

Если «Локомотив» как минимум не уступит в предстоящем матче, сыграет коэффициент 2.50.

Игра пройдет 1 ноября. Начало – в 20:15 мск.

