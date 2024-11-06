Овечкин напугал букмекеров: теперь ждут больше 30 голов, 35 передач, вероятность рекорда повысилась

В НХЛ остался позади первый насыщенный месяц. Одна из главных неожиданностей – прорыв Александра Овечкина. До сезона букмекерские компании осторожно оценивали шансы главного ветерана лиги на качественное выступление, предполагая, что ему с трудом покорится отметка в 25 голов.

Овечкин пока идет почти по графику лучших форвардов в НХЛ. Букмекеры оперативно поменяли коэффициенты, но рекордный гол все же ждут в сезоне-25/26.

30 шайб забьет легко

До чемпионата результативность Александра оценивалась в 26-27 голов. Теперь базовый тотал для Овечкина стоит на отметке в 31,5. Коэффициент всего 1.65 на то, что лидер «Вашингтона» забьет 32 шайбы и более.

Поменялся в положительную сторону и прогноз на голевые передачи. До сезона Овечкину выдавали тотал на максимум 32 паса, а теперь 2.00 – на 35 «ассистов».

А вот коэффициент на главное событие все же не меняется: до чемпионата также было 2.20 на 895-ю шайбу в рамках нынешней «регулярки» – высокая результативность не повлияла на аналитиков. Чуть понизился коэффициент на сам рекорд. Сейчас букмекеры оценивают вероятность события примерно в 75% (1.25-1.30).

15 претендентов на Кубок Стэнли

В линии на чемпиона спустя месяц глобальных перемен нет. Сезон по-прежнему отличает удивительная плотность по коэффициентам: спустя месяц после старта уже 15 команд расположились в диапазоне от 10.00 до 25.00. Это самый непредсказуемый чемпионат в истории, по мнению букмекерских компаний.

«Даллас», «Колорадо» и «Флорида» до турнира были небольшими фаворитами. Сейчас «лавины» сдали пост «Эдмонтону», но отодвинулись не так далеко – на 13.00.

Интересно, что результаты первого месяца «регулярки» почти никак не сказались на общих шансах клубов на Кубок Стэнли. «Виннипег» лидирует в лиге, забросив 62 шайбы за 13 матчей, а коэффициент на титул даже поднялся с 20.00 до 25.00.

А вот «Нэшвилл» идет последним на Западе, но при этом в линии имеет больше шансов на трофей, чем первый клуб конференции.

Битва за «Арт Росс»: Кучеров сбросил Макдэвида, Маккинон – конкурент, в Панарина не верят

А вот где колоссальные изменения – в гонке бомбардиров. Относительно слабый старт Коннора Макдэвида по очкам спровоцировал его падение в списке фаворитов на третью строчку. Теперь Никита Кучеров – первый в линии на «Арт Росс». Россиянин стоит выше Нэтана Маккинона (3.00 против 5.00). А Макдэвид упал до 8.50, хотя до сезона был оценен за 1.50.

Сильно подрос и Артемий Панарин, но в форварда «Рейнджерс» еще сильно не верят: коэффициент понизился с 30.00 до 13.00, россиянин до сезона стоял восьмым.

Ставочная вики Спортса

Фото: East News /AP Photo/Nick Wass