Промо
0

«Тоттенхэм» – «Челси»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита лондонского дерби

1 ноября в матче 10-го тура АПЛ «Тоттенхэм» примет на своем поле «Челси». Игра начнется в 20:30 мск.

«Тоттенхэм» с 17 очками занимает третье место в таблице чемпионата, «Челси» с 14 баллами находится на девятой строчке.

У обеих команд одинаковый результат в трех последних турах АПЛ – по две победы и одному поражению.

Четыре прошлых встречи соперников завершились в пользу «Челси». В двух предыдущих матчах на стадионе «Тоттенхэма» было забито более четырех мячей.

Забирай до трех фрибетов по 500 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ!

Аналитики БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита предстоящего лондонского дерби. На победу «Тоттенхэма» дают 2.70, на успех «Челси» предлагают 2.60, вероятность ничьей оценивается в 3.40.

По мнению экспертов, матч может получиться результативным. Поставить на три мяча и более можно за 1.75, на два гола и менее дают 2.15. Обмен мячами можно взять за 1.58, на «Обе забьют: нет» предлагают 2.38.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение гостям. 45% от всех ставок на исход пришлось на победу «Челси», 32% отдано на ничью, на успех «Тоттенхэма» ушло 23% ставок.

БЕТСИТИ
Ставки на спорт
натив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Тоттенхэм» принимает «Челси», а вы можете получить бонус до 15 000 от FONBET!
сегодня, 08:00Реклама
«Челси» выиграл 4 матча подряд против «Тоттенхэма». 2.55 – продление серии
сегодня, 07:29
«Зенит» – явный фаворит матча с «Локомотивом». Петербуржцы 2,5 года не побеждают «железнодорожников»
сегодня, 06:25
«Пари НН» проиграл 14 матчей подряд на выезде в РПЛ. 1.45 – продление тренда с ЦСКА
вчера, 14:37
«Автомобилист» проиграл «Сибири» в 6 из 7 последних матчей на своем льду. 3.60 – снова уступят дома
вчера, 13:47
Медведев – фаворит 1/4 финала «Мастерса» в Париже против Зверева. Россиянин дошел до полуфиналов на трех последних турнирах
вчера, 13:12
«Локомотив» выиграл все домашние матчи в этом сезоне КХЛ. 1.45 – продление тренда со СКА
вчера, 12:35
Выход «Сан-Антонио» в плей-офф обвалился с 1.68 до 1.29 с начала сезона. Коэффициент на чемпионство упал в два раза – с 67.00 до 30.00
вчера, 11:34
«Локомотив» победил СКА в 5 из 6 последних встреч. Ярославцы – подавляющие фавориты сегодняшней игры
вчера, 09:59
98% участников конкурса прогнозов на Спортсе’’ поставили на победу ЦСКА над «Пари НН»
вчера, 09:35
Ко всем новостям
Последние новости
«Северсталь» лидирует на Западе в КХЛ. 50.00 – станет победителем Западной конференции
30 октября, 13:23
«Лада» проиграла в 8 из 9 матчей на выезде в этом сезоне КХЛ. 1.62 – уступит «Торпедо»
30 октября, 11:59
Во всех 8 кубковых играх «Уфы» с сезона-2023/24 было максимум 2 гола. 1.48 – продление тренда с «Нефтехимиком»
30 октября, 11:20
«Северсталь» выиграла 8 матчей подряд в КХЛ. 1.91 – обыграют московское «Динамо»
30 октября, 10:35
Лига Ставок запустила «Турниры» – новый функционал для игроков
30 октября, 10:22Промо
Рублев и Хачанов – андердоги матчей 3-го круга «Мастерса» в Париже, Медведев – фаворит против Сонего
30 октября, 07:25
«Челси» важно быстро встать на рельсы побед после оплеухи от «Сандерленда». Прогноз Кирилла Бельского на матч 1/8 финала Кубка лиги
29 октября, 14:31
«Салават Юлаев» выиграл 5 из 6 последних встреч с «Адмиралом». 2.24 – очередная победа
29 октября, 13:25
«У «Лорьяна» очень слабая защита. Больше пропускает только «Мец» – худшая команда Франции». Прогноз Артема Денисова на «Лорьян» – «ПСЖ»
29 октября, 12:57
«Ак Барс» выиграл 10 матчей подряд, но котируется андердогом против «Металлурга» у букмекеров
29 октября, 12:33