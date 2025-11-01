«Тоттенхэм» – «Челси»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита лондонского дерби

1 ноября в матче 10-го тура АПЛ «Тоттенхэм» примет на своем поле «Челси». Игра начнется в 20:30 мск.

«Тоттенхэм» с 17 очками занимает третье место в таблице чемпионата, «Челси» с 14 баллами находится на девятой строчке.

У обеих команд одинаковый результат в трех последних турах АПЛ – по две победы и одному поражению.

Четыре прошлых встречи соперников завершились в пользу «Челси». В двух предыдущих матчах на стадионе «Тоттенхэма» было забито более четырех мячей.

Аналитики БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита предстоящего лондонского дерби. На победу «Тоттенхэма» дают 2.70 , на успех «Челси» предлагают 2.60 , вероятность ничьей оценивается в 3.40.

По мнению экспертов, матч может получиться результативным. Поставить на три мяча и более можно за 1.75 , на два гола и менее дают 2.15. Обмен мячами можно взять за 1.58, на «Обе забьют: нет» предлагают 2.38.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение гостям. 45% от всех ставок на исход пришлось на победу «Челси», 32% отдано на ничью, на успех «Тоттенхэма» ушло 23% ставок.