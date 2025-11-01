«МЮ» проиграл «Ноттингему» 2 выездных матча подряд. 3.50 – продление серии

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Ноттингем Форест» в 10-м туре АПЛ.

«МЮ» – фаворит с коэффициентом 2.08, победа «Ноттингема» оценивается в 3.50. На ничью букмекеры дают 3.80.

Манкунианцы проиграли «Ноттингему» 2 выездных матча подряд. Если хозяева в предстоящем матче как минимум не проиграют, зайдет коэффициент 1.80.

Встреча состоится 1 ноября. Начало – в 18:00 мск.

