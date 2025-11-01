«Челси» выиграл 4 матча подряд против «Тоттенхэма». 2.55 – продление серии

«Тоттенхэм» примет «Челси» в 11-м туре АПЛ.

Букмекеры дают командам почти равные коэффициенты: 2.80 у «Тоттенхэма» и 2.55 у «Челси». Ничья оценивается в 3.60.

«Челси» выиграл 4 матча подряд против «шпор». Если «Тоттенхэм» прервет серию и как минимум не проиграет, зайдет коэффициент 1.55.

Встреча состоится 1 ноября. Начало – в 20:30 мск.

Слот все ближе к отставке: уже 4-й в списке кандидатов. На фоне инсайда о возвращении Клоппа