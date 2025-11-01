У «Баварии» нет побед над «Байером» в Бундеслиге с сентября 2022 года. Мюнхенцы котируются подавляющими фаворитами предстоящего матча

«Бавария» примет «Байер» в 9-м туре Бундеслиги.

Мюнхенцы котируются подавляющими фаворитами с коэффициентом 1.23. Победа леверкузенцев оценивается в 13.00, ничья – в 7.70.

«Бавария» не побеждает «Байер» в Бундеслиге 5 матчей подряд. Последний раз мюнхенцы выиграли очный матч в сентябре 2022 года (4:0). Если «Байер» в предстоящей встрече как минимум не уступит, сыграет коэффициент 4.50.

Матч пройдет 1 ноября. Начало – в 20:30 мск.

