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Беттор заработал почти $30 млн, поставив на победу Трампа на президентских выборах

Дональд Трамп победил на выборах президента США.

Пользователь криптоплатформы Polymarket под ником zxgngl поставил 18 миллионов долларов на победу Трампа на президентских выборах. Выигрыш составил 29,5 миллиона долларов, сообщает платформа для деанонимизации блокчейн-транзакций Arkham Intelligence.

Общий объем ставок на президентские выборы в США на платформе Polymarket превысил 3 миллиарда долларов.

Для победы на выборах президента США нужно получить более 270 голосов выборщиков. Трамп преодолел этот порог.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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