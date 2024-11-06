Трамп победил на выборах президента США. В сентябре фаворитом у букмекеров была Харрис

Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.

За день до голосования букмекеры оценивали шансы Трампа в диапазоне от 1.60 до 1.70. На Харрис давали коэффициент 2.20.

Самый высокий коэффициент на победу Трампа был в середине сентября 2024 года. Кандидат от республиканцев котировался за 2.20 (44% вероятности), на победу Харрис давали коэффициент 1.65 (54%).

Для победы на выборах президента США нужно получить более 270 голосов выборщиков. Трамп преодолел этот порог.

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