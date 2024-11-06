«Реал» проиграл «Милану» (1:3) на «Сантьяго Бернабеу». Итальянский клуб шел андердогом за 6.60
«Реал» уступил «Милану» (1:3) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Клуб Серии А котировался явным аутсайдером встречи у букмекеров за 6.60. На победу «Реала» давали коэффициент 1.45.
Мадридский клуб проиграл во втором матче подряд – ранее было домашнее поражение от «Барселоны» (0:4) в Ла Лиге.
55% на победу Трампа, но семь штатов колеблются. Что букмекеры думают о шансах Харрис?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости