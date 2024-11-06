«Реал» проиграл «Милану» (1:3) на «Сантьяго Бернабеу». Итальянский клуб шел андердогом за 6.60

«Реал» уступил «Милану» (1:3) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Клуб Серии А котировался явным аутсайдером встречи у букмекеров за 6.60. На победу «Реала» давали коэффициент 1.45.

Мадридский клуб проиграл во втором матче подряд – ранее было домашнее поражение от «Барселоны» (0:4) в Ла Лиге.

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