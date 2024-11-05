«Спартак» проиграл «Ростову» в Фонбет Кубке России. Кэф на команду Карпина доходил до 13.00
«Спартак» уступил «Ростову» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1).
Команда Валерия Карпина выиграла впервые с сентября. В 8 предыдущих матчах «Ростов» трижды проиграл и 5 раз сыграл вничью.
В прематче на победу «Ростова» можно было поставить за 5.70. В лайве коэффициент доходил до 13.00.
55% на победу Трампа, но семь штатов колеблются. Что букмекеры думают о шансах Харрис?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости