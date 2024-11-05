«Спартак» проиграл «Ростову» в Фонбет Кубке России. Кэф на команду Карпина доходил до 13.00

«Спартак» уступил «Ростову» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1).

Команда Валерия Карпина выиграла впервые с сентября. В 8 предыдущих матчах «Ростов» трижды проиграл и 5 раз сыграл вничью.

В прематче на победу «Ростова» можно было поставить за 5.70. В лайве коэффициент доходил до 13.00.

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