Фарерские острова проиграли с крупным счетом лишь в 1 из 26 последних матчей. 2.00 – будет разгром от Хорватии

Хорватия примет сборную Фарерских островов в квалификации ЧМ-2026.

Фареры проиграли с крупным счетом лишь в одном матче за последние два года – против Эстонии (1:4) в июне 2024 года. В 25 из 26 последних игр сборная Фарерских островов уступала с разницей максимум в 2 мяча.

Букмекеры дают коэффициент 1.80 на то, что Фареры не проиграют Хорватии с крупным счетом. 2.00 – хозяева добьются разгромной победы.

Игра состоится 14 ноября, начало – в 22:45 по московскому времени.