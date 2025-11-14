ЦСКА обыграл «Нефтехимик» в 8 из 9 последних матчей. 1.88 – армейцы победят в Нижнекамске сегодня

«Нефтехимик» примет ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Нижнекамска уступил армейцам в 4 матчах подряд и в 8 из 9 последних встреч. На домашнем льду у «Нефтехимика» одна победу над ЦСКА с 2019 года.

Букмекеры считают армейцев явными фаворитам встречи за 1.88. На успех хозяев дают коэффициент 3.45, на ничью в основное время – 4.30.

Игра состоится 14 ноября и начнется в 19:00 мск.