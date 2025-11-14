  • Спортс
0

Финляндия за 2 года лишь однажды сыграла на ноль – против Мальты. 1.78 – финны снова не пропустят от мальтийцев

Сборная Финляндии примет Мальту в отборе к ЧМ-2026.

Финны за последние два года не пропустили лишь однажды в матче против мальтийцев (1:0) на выезде в марте.

Букмекеры дают коэффициент 1.78, что Финляндия снова не пропустит от Мальты. 2.06 – карликовая сборная, забившая один мяч в квалификации, отличится в игре с финнами.

Встреча пройдет 14 ноября и начнется в 20:00 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
