Синнер выиграл всухую 19 из 20 последних матчей на закрытом харде. 1.34 – победит Шелтона со счетом 2-0
Янник Синнер встретится с Беном Шелтоном на Итоговом турнире ATP.
Американский теннисист всухую проиграл итальянцу в 7 встречах подряд. Кроме того, Синнер выиграл 19 из 20 последних матчей на закрытом харде со счетом 2-0.
Букмекеры считают Синнера явным фаворитом сегодняшней встречи за 1.09. На победу итальянца со счетом 2-0 дают коэффициент 1.34.
На успех Шелтона хотя бы в одном сете можно поставить за 3.25, на победу в матче – за 9.20.
Игра состоится 14 ноября, начало – в 16:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
