Синнер выиграл всухую 19 из 20 последних матчей на закрытом харде. 1.34 – победит Шелтона со счетом 2-0

Янник Синнер встретится с Беном Шелтоном на Итоговом турнире ATP.

Американский теннисист всухую проиграл итальянцу в 7 встречах подряд. Кроме того, Синнер выиграл 19 из 20 последних матчей на закрытом харде со счетом 2-0.

Букмекеры считают Синнера явным фаворитом сегодняшней встречи за 1.09. На победу итальянца со счетом 2-0 дают коэффициент 1.34.

На успех Шелтона хотя бы в одном сете можно поставить за 3.25, на победу в матче – за 9.20.

Игра состоится 14 ноября, начало – в 16:00 по московскому времени.