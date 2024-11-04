2.20 – Овечкин побьет рекорд Гретцки уже в этом сезоне

Букмекеры не сомневаются, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» забил 860 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему осталось отличиться 35 раз, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в лиге.

До конца сезона-2024/25 у «Вашингтона» остался 71 матч. На падение рекорда Гретцки уже в этом сезоне дают коэффициент 2.20.

За 1.30 можно поставить на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в любом сезоне.

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