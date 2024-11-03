«Ахмат» проиграл «Пари НН» – 0:2. До матча грозненцы котировались фаворитами

«Ахмат» дома проиграл «Пари НН» в 14-м туре Мир РПЛ (0:2).

В прематче «Пари НН» котировался андердогом за 4.70. Победа нижегородцев с форой (-1,5) зашла с коэффициентом 10.5. На тотал меньше 2,5 мячей давали 1.92.

Гол Александра Эктова оценивался в 10.00. На забитый мяч Хуана Боселли букмекеры поставить не предлагали.

У «Ахмата» нет побед дома в 8 матчах подряд в РПЛ.

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