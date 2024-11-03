Черный символ эпохи тен Хага у букмекеров: «МЮ» даже дома – не фаворит против «Челси»

В воскресенье, 3 ноября, «Манчестер Юнайтед» дома примет «Челси». И без того громкая афиша получила целую серию дополнительных сюжетов: первый большой матч после назначения Рубена Аморима, хотя главным на бровке пока еще и будет Руд ван Нистелрой. У «дьяволов» возможен худший старт в истории АПЛ после десяти туров, клуб не является фаворитом по коэффициентам даже на своем поле.

Исторический подтекст у букмекеров: «МЮ» – второй раз подряд ставят не выше «Челси», так низко клуб никогда не оценивали

«Манчестер Юнайтед» еще до отставки Эрика тен Хага открывался в линии на этот матч в роли небольшого, но андердога за 2.75. Сейчас у большинства букмекеров коэффициенты подравнялись, однако знаменательный факт остается: клуб не считается фаворитом даже на «Олд Траффорд» против далеко не стабильного «Челси».

За всю историю АПЛ только несколько грандов вообще хотя бы раз были фаворитами в линиях на стадионе «дьяволов». В эпоху Алекса Фергюсона такое считалось действительно историческим событием. Например, тот же золотой «Челси» Жозе Моуринью только на второй год доминирования заслужил коэффициент ниже, чем у «Манчестер Юнайтед».

Не было подобных серий и когда «Челси» проводил идеальный сезон при Антонио Конте, и выходил на пик с Томасом Тухелем. Одна игра проскочить могла, но сейчас – две подряд и три из последних четырех.

Получается, что в линии «Манчестер Юнайтед» в контексте встреч с «Челси» оценивают уже как команду из другой лиги – серого середняка, а не равного соперника. Дома бы лондонцы получили ниже 2.00.

«Челси» видят четвертой силой АПЛ, хотя клуб не убеждает стабильностью и по результатам

«Манчестер Юнайтед» сейчас настолько слаб в глазах букмекеров, что даже факторы против «Челси» игнорируются, а ведь клуб:

● Только вылетел из Кубка Лиги. ● Не выиграл четыре матча из девяти в АПЛ ● Не побеждает на «Олд Траффорд» в чемпионате с 2013 года.

«Синие» одиннадцать лет не могут забрать три очка в рамках сложного выезда. В последний раз подобное случалось, когда за «Манчестер Юнайтед» еще играл Пол Скоулз, а победный гол у лондонцев организовали Хуан Мата и Оскар.

Букмекеры видят в «Челси» очевидную четвертую силу в нынешней АПЛ. Вероятность финиша в топ-4 по итогам сезона оценивается в 60%. Такой же финал для «МЮ» – 11%.

Антирекорд по кэфам против «Челси» – не единственный. У тен Хага были и другие

Нидерландский тренер забрал с собой из Манчестера не только два трофея, о которых в последнее время говорил все чаще. Время Эрика тен Хага будет ассоциироваться еще и с антирекордами по коэффициентам для «Манчестер Юнайтед».

В концовке прошлого сезона «дьяволы» обновили рекордную цифру в противостоянии с «Арсеналом»: еще никогда клуб дома не располагал коэффициентом около 10.00 на победу в одном матче.

После этого «Манчестер Юнайтед» выставили удивительным андердогом в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити»: клуб на пике взлетал до 11.00 – это больше, чем давали на «Уиган» против «Сити» в финале Кубка Англии 2013 года. До «Манчестер Юнайтед» тен Хага не было ни одной команды с двузначным коэффициентом в финале старейшего английского турнира.

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«Манчестер Юнайтед», если не победит «Челси», оформит худший старт в истории АПЛ на дистанции в десять туров. Меньше тринадцати очков «дьяволы» никогда в рамках этого отрезка не набирали.

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages.ru /Michael Regan, Richard Heathcote, Christopher Furlong/Getty Images