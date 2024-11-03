«Челси» не побеждает «Манчестер Юнайтед» на выезде с 2013 года в АПЛ. Букмекеры дают командам равные шансы
«Манчестер Юнайтед» примет «Челси» в 10-м туре АПЛ.
Букмекеры дают командам равные шансы – на хозяев можно поставить за 2.65, на гостей дают 2.64. Ничья оценена в 3.75.
«Челси» не обыгрывает «Манчестер Юнайтед» на выезде в АПЛ 11 лет. Последняя победа была в 2013 году (1:0). Если «МЮ» не проиграет, зайдет коэффициент 1.52.
Матч состоится 3 ноября. Начало – в 19:30 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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