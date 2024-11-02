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Федерация фристайла получила более 70 млн рублей в качестве целевых отчислений от букмекеров за 3-й квартал

Стала известна сумма, которую Федерация фристайла России получила в качестве целевых отчислений от букмекеров за 3-й квартал 2024 года.

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) направил организации 70,64 млн рублей. Федерация приняла решение выделить 10,60 млн рублей на развитие спорта в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях.

Распределение этих средств произойдет следующим образом:

1. Профессиональный спорт – 42,03 млн рублей (70%)

2. Детско-юношеский спорт – 3,07 млн рублей (29%)

3. Массовый спорт – 105,96 тыс. рублей (1%)

Оставшиеся 60,04 млн рублей будут распределены для финансирования мероприятий по развитию фристайла на территории всех иных субъектов Российской Федерации:

1. Профессиональный спорт – 42,03 млн рублей (70%)

2. Детско-юношеский спорт – 17,41 млн рублей (29%)

3. Массовый спорт – 600,43 тыс. рублей (1%)

В сравнении со 2-м кварталом целевые отчисления букмекеров в пользу Федерации фристайла России выросли с 68,02 млн рублей до 70,64 млн рублей.

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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Sportclan
фристайл
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