Игроки БЕТСИТИ оценили шансы ЦСКА и «Спартака» на победу в дерби
2 ноября в рамках 14-го тура РПЛ состоится главное московское дерби: ЦСКА примет на своем поле «Спартак». Встреча начнется в 20:45 мск.
Команды соседствуют в таблице чемпионата России. ЦСКА с 24 очками занимает пятое место, «Спартак» с 22 баллами находится на шестой строчке.
Красно-синие не проигрывают в РПЛ в пяти последних турах – три победы и две ничьи. У красно-белых две победы, две ничьи и два поражения в шести предыдущих играх чемпионата.
«Спартак» не проигрывает ЦСКА в пяти последних матчах во всех турнирах – две победы красно-белых и три ничьи. В трех из четырех прошлых очных игр было не менее трех мячей.
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Аналитики БЕТСИТИ считают ЦСКА фаворитом матча, на победу команды Марко Николича дают 2.40. На ничью и успех коллектива Деяна Станковича предлагают по 3.30.
Подстраховаться и взять победу хозяев с форой 0 можно за 1.69, аналогичный исход на гостей идет за 2.25.
Букмекеры предполагают, что в дерби не будет большого количества забитых мячей, несмотря на статистику последних очных матчей. На ТМ 2.5 дают 1.71, ТБ 2.5 идет за 2.22.
Игроки БЕТСИТИ разошлись во мнениях относительно фаворита матча. На победу ЦСКА отдан 41% от общего числа ставок на исход, 39% ушло на успех «Спартака», 20% пришлось на ничью.
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