Игроки БЕТСИТИ оценили шансы ЦСКА и «Спартака» на победу в дерби

2 ноября в рамках 14-го тура РПЛ состоится главное московское дерби: ЦСКА примет на своем поле «Спартак». Встреча начнется в 20:45 мск.

Команды соседствуют в таблице чемпионата России. ЦСКА с 24 очками занимает пятое место, «Спартак» с 22 баллами находится на шестой строчке.

Красно-синие не проигрывают в РПЛ в пяти последних турах – три победы и две ничьи. У красно-белых две победы, две ничьи и два поражения в шести предыдущих играх чемпионата.

«Спартак» не проигрывает ЦСКА в пяти последних матчах во всех турнирах – две победы красно-белых и три ничьи. В трех из четырех прошлых очных игр было не менее трех мячей.

В БЕТСИТИ можно получить фрибет до 2 000 ₽ за первую ставку!

Аналитики БЕТСИТИ считают ЦСКА фаворитом матча, на победу команды Марко Николича дают 2.40 . На ничью и успех коллектива Деяна Станковича предлагают по 3.30 .

Подстраховаться и взять победу хозяев с форой 0 можно за 1.69 , аналогичный исход на гостей идет за 2.25 .

Букмекеры предполагают, что в дерби не будет большого количества забитых мячей, несмотря на статистику последних очных матчей. На ТМ 2.5 дают 1.71 , ТБ 2.5 идет за 2.22 .

Игроки БЕТСИТИ разошлись во мнениях относительно фаворита матча. На победу ЦСКА отдан 41% от общего числа ставок на исход, 39% ушло на успех «Спартака», 20% пришлось на ничью.

Поставь на матч в БЕТСИТИ с бонусом до 2000 ₽!